Оксана Самойлова родила долгожданного наследника 18 февраля

Счастливый отец поделился снимком с малышом.

Радостную весть Джиган сообщил в своем Инстаграм. Его супруга Оксана Самойлова сегодня вечером родила сына. Напомним, ранее Джиган был окружен только прекрасными дамами – у него три дочки. Теперь в семье появился еще один мужчина.

"David Denis Ustimenko !!! 👑18.02.2020" – написал Джиган под фото.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что надеется произвести малыша на свет к 23 февраля.



