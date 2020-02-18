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У Джигана родился сын

У Джигана родился сын
Фото: instagram.com/iamgeegun
Оксана Самойлова родила долгожданного наследника 18 февраля

Счастливый отец поделился снимком с малышом.

Радостную весть Джиган сообщил в своем Инстаграм. Его супруга Оксана Самойлова сегодня вечером родила сына. Напомним, ранее Джиган был окружен только прекрасными дамами – у него три дочки. Теперь в семье появился еще один мужчина.

"David Denis Ustimenko !!! 👑18.02.2020" – написал Джиган под фото.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что надеется произвести малыша на свет к 23 февраля.

 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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