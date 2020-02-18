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Полуголая жена Джигана рассказала о родах

Полуголая жена Джигана рассказала о родах
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова обещает "выпустить" малыша к праздникам

Популярный блогер Оксана Самойлова опубликовала инстаграм-историю о своей беременности. Супруга знаменитого рэпера Дениса Устименко (Джигана) рассказала, что их четвертый ребенок должен был появиться на свет 14 февраля, но пока этого не произошло. И она надеется, что сможет родить к 23 февраля. 

"Вообще, самочувствие такое: мне очень тесно. У меня жесткая аллергия. Я устала, отекла", – пожаловалась многодетная мать.

Женщина, у которой есть трое дочерей, рассказывала, что при родах ей делали кесарево сечение, и четвертый раз не станет исключением. Однако девушка не стала скрывать, что если они с Джиганом решатся на пятого малыша, ей придется серьезно подумать об альтернативных вариантах родоразрешения.

Самойлова с Джиганом женаты уже более пяти лет. С мужем Оксана познакомилась в одном из столичных ночных клубов. Когда влюбленные узаконили отношения, в их семье уже росла дочка Ариэла. Вскоре на свет появились Лея и Майя. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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