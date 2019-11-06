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Беременная жена репера выгнулась в стрингах

Беременная жена репера выгнулась в стрингах
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: www.globallookpress.com
Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз

Репер Джиган вместе с женой и детьми отправился отдыхать на Мальдивы. Уже в отпуске пара решила объявить, что скоро у них родится еще один малыш. Теперь Оксана Самойлова, которая до этого скрывала фигуру, выкладывает множество снимков с округлившимся животом. На последней фотографии модель в лифчике и стрингах выгибается на фоне океана.

Как поделилась будущая мама, на самом деле она уже давно знает о своей беременности, просто в этот раз у нее не такой большой живот.

"Так-то мне рожать уже скоро", – поясняет жена Джигана в Инстаграм.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

У репера и его супруги уже есть три дочки, в этот раз, как надеются поклонники пары, у влюбленных родится сын.

"Все ждем мальчика!", "Очень на мальчика животик похож", "С мальчиками всегда аккуратные животики", "Только ваше желание стать мамой в четвертый раз вызывает уважение", "Будет парень", "Потрясающая Оксана", "Очень интересно, кто там у вас, четыре девчонки – это будет мощно", – прокомментировали подписчики снимок красотки.

Ранее Кристина Асмус показала эротическое видео после травли. 

Дарья ПЕТРОВА

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