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Жена Джигана пожаловалась на цены в США и заговорила о возвращении в Россию

Жена Джигана пожаловалась на цены в США и заговорила о возвращении в Россию
Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многодетная семья мечтает вернуться домой

Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала, что они с детьми хотят быстрее улететь из США, где собирались провести этот год. "Ждем паспорт и валим домой", – заявила Самойлова. 

В историях "Инстаграм" мать четверых детей поделилась проблемами, с которыми они с мужем столкнулись после рождения сына в феврале.

Самойлова ответила на вопросы подписчиков и рассказала об "адских ценах" на медицину и детское образование. По признанию женщины, за час занятия с репетитором приходится отдавать около 100 $. Сейчас эта сумма равна 6818 рублям. 

Девушка призналась, что старается меньше времени проводить на улице в США из-за постоянного шума и толп народа в Майами. Знаменитые супруги планировали остаться в Майами до конца года, сообщает "Пятый канал".

Для своих подписчиков Оксана также продемонстрировала тело в черном мини-купальнике. Жена Джигана показала, что после четвертой беременности у нее на осталось растяжек. По признанию модели, ее тело очень быстро восстановилось и шрамы остались еле заметными. 

18 февраля у пары родился четвертый ребенок, мальчика назвали Давидом. 

Ранее "Утро" рассказало, что полуголая жена Джигана рассказала о родах.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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