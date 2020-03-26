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Дети убежали от доставшего нож Джигана

Дети убежали от доставшего нож Джигана
Фото: Instagram.com/iamgeegun
Муж Оксаны Самойловой показал странные игры с детьми

Вернувшийся из США Джиган вместе с супругой, дочками и сыном две недели должен провести на карантине. Чтобы развлечь девочек, Денис Устименко-Вайнштейн устроил необычную игру: он подошел к ним и стал касаться их плеч ножом, посвящая наследниц в рыцари. Те после проведенного ритуала убежали от рэпера – старшая Ариела потащила сестер за собой.

Позже артист опубликовал в "Инстаграм" фотографию с тремя дочками, которая была сделана, судя по всему, еще до скандальной ситуации в Америке. Пользователи признаются, что теперь не могут смотреть на такие фото, так как просто не верят, что когда-то в семье знаменитости все было так идеально.

Игры с ножом и маленькими девочками подписчики также не оценили: "Уже как-то не верится в факт счастливой семьи", "Когда увидела сторис, где он с ножом, я аж испугалась за детей, а у детей был страх, Ариела все уже понимает, и видно, что она побаивается его", "Его надо в психушку закрыть, за детей страшно", "Уже такие фото не помогут", "Бедные дети".

После Джиган показал, как проводит время в самоизоляции. Рэпер смотрит кино, готовит еду на всю семью и слушает классическую музыку.

Напомним, через месяц после появления долгожданного сына музыкант сбрил все волосы на лице и отправился в реабилитационный центр. Что на самом деле произошло между супругами – загадка. Однако жена артиста Оксана Самойлова утверждает, что никакого физического насилия к ней и детям он не применял.

Дарья ПЕТРОВА

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