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Жена Джигана вернулась домой без обручального кольца

Жена Джигана вернулась домой без обручального кольца
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxanam
По слухам, многодетная мать так и не простила рэпера после алкоскандала

Джиган и Оксана Самойлова вернулись из Майами в Москву как только артиста выписали из клиники. Несмотря на проблемы в отношениях, супруги живут вместе – они решили изолироваться на две недели вместе с детьми, чтобы никого не заразить коронавирусом.

За развитием скандала в семье Джигана следят многие поклонники пары. Именно поэтому то, что Самойлова сняла обручальное кольцо, с которым прежде не расставалась даже дома, в Сети заметили сразу. Некоторые сделали вывод, что вести о примирении супругов все же оказались ложными.

На последних опубликованных в Инстаграм-историях видео, Самойлова показала, как проводит время на карантине. Многодетная мать занималась спортом вместе с детьми, укачивала недавно родившегося сына Давида и убирала новогоднюю елку. На всех этих видео на безымянном пальце жены Джигана кольца не оказалось.

Что на самом деле происходит в отношениях супругов, неизвестно – никто из них не комментирует ситуацию. Сама Самойлова лишь говорила, что сейчас переживает непростой период в своей жизни.

Конфликт между Джиганом и Самойловой произошел после его появления в соцсетях в нетрезвом виде. Затем рэпер сбрил брови и, по слухам, попал в реабилитационный центр.

Ранее Оксана Самойлова попала в больницу вместе с сыном.

Карина СИРАЗОВА

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