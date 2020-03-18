Артист показал, как заботится о многодетной матери

Рэпер Джиган вернулся к Оксане Самойловой после выписки из реабилитационного центра, где он, по слухам, пробыл около недели. В социальных сетях артист опубликовал видео, на котором артист с женой снова вместе.

Джиган вышел в прямой эфир в "Инстаграм", где показал супругу. Многодетная мать лежала у бассейна в купальнике. "Кофе будешь?" – спросил муж, заботливо протягивая ей чашку с напитком. Реакцию женщины подписчики не увидели.

Примирился ли рэпер с женой после скандала окончательно, пока не известно. Артисты так и не рассказали, что же на самом деле произошло в их семье, лишь раскрыли некоторые детали.

Конфликт между Джиганом и Самойловой произошел после его появления в соцсетях в нетрезвом виде. Затем рэпер сбрил брови и, по слухам, попал в реабилитационный центр.

Позже СМИ сообщили, что музыкант бил жену и детей, а теперь Самойлова решила лишить Джигана родительских прав. Однако сама модель эту информацию опровергла.

Ранее исполнитель опубликовал в соцсети фото с сыном. Поклонники супругов были удивлены тем, что женщина разрешила нерадивому супругу находиться рядом с ребенком после его поступка, отмечает телеканал "360".