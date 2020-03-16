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Джиган отметил выписку из клиники в баре

Джиган отметил выписку из клиники в баре
Джиган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Муж Оксаны Самойловой показала бутылку с неизвестным напитком

Рэпер Джиган вышел из реабилитационного центра, где якобы пробыл около недели. После выписки из рехаба, где лечат людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, артист вместе с другом отправился в бар. Мужчина сам снимал все подробности своих перемещений в "Инстаграм".

В баре артист показал свою еду, стакан с неизвестным содержимым и взял в руки бутылку, очень похожую на пивную.

"Всех люблю, все уважаю, всех целую", – сказал он перед камерой. До этого певец написал в соцсети: "Суперзвезда гетто возвращается".

После выхода из реабилитационного центра рэпер ночью поехал в центр Майами. При этом остается загадкой, встретился ли он с женой, которая осталась одна в чужой стране с четырьмя детьми – последнего она родила совсем недавно.

Фото: instagram.com/iamgeegun

Что на самом деле произошло в семье Джигана и Оксаны Самойловой, никто, кроме них, точно не знает. В "Инстаграм" актриса отрицает, что муж бил ее или детей, а также добавляет, что не собирается лишать супруга родительских прав – об этом ранее сообщали журналисты.

Сам артист только намекнул на свой диагноз. В сторис он разместил статью о биполярном расстройстве личности.

Через несколько часов после того, как рэпер сообщил о своей выписке, под его фото появились сотни комментариев. Пользователи поддерживают кумира в непростой период.

"С возвращением, Джига! Берись за ум, береги своих родных", "Джиган, хватит пропагандировать наркотики!", "Мы тебя ждем с Оксаной и с детьми вновь на одной фотографии", – написали комментаторы.

Дарья ПЕТРОВА

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