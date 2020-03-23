Многодетная мать полдня провела в приемном покое

Оксана Самойлова показала в социальных сетях, как жила в США во время размолвки с мужем – рэпером Джиганом. После возвращения на родину она сообщила о проблемах со здоровьем младшего ребенка.

Модель опубликовала в "Инстаграм"-историях видео, на котором рассказала, что оказалась в госпитале в Майами с сыном Давидом. Молодая женщина засняла палату и своего ребенка на больничной койке. По ее словам, что они "загремели в больницу", на момент съемки прошло уже четыре часа в приемном покое.

По словам Самойловой, к ним с Давидом приходили шесть врачей, которые не знали, что делать с пациентами. По заверениям многодетной матери, у ее сына не было серьезных проблем, и вскоре они уехали домой.

Ранее стало известно о проблемах в семье Джигана и Самойловой из-за алкоскандала с рэпером. Мужчина выложил в соцсети видео, где в нетрезвом виде матерился и просил дочь Лею принести ему пива. Жена артиста ответила, что "не хочет просыпаться в этот мир".

Вся семья уже вернулась в Москву.

Как ранее писало "Утро", Оксана Самойлова раскрыла правду о скандале с Джиганом.