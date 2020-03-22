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Джиган после выписки из клиники увез Самойлову из США

Джиган после выписки из клиники увез Самойлову из США
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Супруги улетели с детьми в неизвестном направлении

В соцсетях появились слухи о том, что Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн), который в начале марта попал в реабилитационную клинику, и его жена Оксана Самойлова вместе с тремя дочками и сыном сбежали из Майами. В "Инстаграм" очевидцы опубликовали фото и видео семейства в аэропорту.

Одним из первых о полете супругов сообщил инстаграм-аккаунт admin_anshlaka, авторам которого свидетель отправил видео семейства у стойки регистрации и их фото в холле аэропорта.

Сначала очевидцы решили, что улетает лишь многодетная мать, однако позже поняли, что рэпер не останется в США.

О том, что Джиган и Самойлова решили покинуть Штаты, написало также издание "Стархит".

Вероятно, знаменитые супруги отправились в Россию. Самойлова говорила своим поклонникам о том, что ее семья хочет вернуться на родину, но пока ждет документы наследника. В США звездная пара отправилась незадолго до рождения сына Давида, который появился на свет в середине февраля. Джиган и Оксана хотели остаться в Майами как минимум до конца этого года.

В начале марта пара оказалась в центре скандала. Сообщалось, что рэпер попал в реабилитационный центр. Ходили слухи, что артист избил жену, а из-за поведения Джигана Самойлова подумывала развестись с ним и лишить его родительских прав. Позже девушка опровергла эти сплетни, но призналась, что последний месяц выдался самым сложным в ее жизни. Впрочем, причину разлада в семье Оксана не стала называть, лишь отметив, что должна помочь отцу ее детей выбраться из тяжелой ситуации. 

Полина ИВАНОВА

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