Жена рэпера раскрыла всю правду о семейном скандале

Оксана Самойлова поделилась приятной новостью, которую омрачает семейная драма. Их с рэпером Джиганом сыну Давиду исполнился месяц. Однако многодетная мать не может по-настоящему радоваться этому событию – семья застряла в США из-за коронавируса.

"Так случилось что это худший месяц в моей жизни", – написала Самойлова в "Инстаграм" (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Она не стала скрывать, что их брак с популярным исполнителем трещит по швам. Десятилетний союз рушится, поэтому у несчастной девушки опускаются руки. Оксана больше не может развлекать своих подписчиков "беззаботными сторис". По словам Самойловой она оказалась в безвыходном положении, застряв вместе с супругом в США.

"Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", – пожаловалась жена Джигана.

Напомним, ранее рэпер выложил совместное видео, которое натолкнуло поклонников на мысль о перемирии некогда идеальной пары.