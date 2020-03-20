Рэпер озадачил народ

Все внимание журналистов и поклонников сейчас привлекает Джиган, который недавно вышел из реабилитационного центра. Артист не перестает выкладывать в "Инстаграм" необычные фотографии и видео, а сейчас и вовсе заявил, что стал отцом. Как написал Денис Устименко-Вайнштейн, он теперь крестный для своего сына Давида.

Новость Джиган опубликовал в "Инстаграм" под фото, на котором показан с другим рэпером. Поклонники теперь гадают, что означают эти слова артиста.

"Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!" – сообщил рэпер под кадром в соцсети.

Интернет-пользователи не понимают, как Устименко-Вайнштен мог стать крестным своего же сына. А также призывают его вспомнить о семье и других детях, которым он является биологическим отцом.

Кроме того, подписчики поддержали жену музыканта. Оксана Самойлова, недавно родившая четвертого ребенка, сейчас находится в США.

"Пора бы уже определиться, кто ты Давиду – крестный или отец, – все-таки месяц прошел", "Если что, то ты папа Давида, а не крестный", "Заберите у него телефон", "Джигана не отпускает", "Бедная Оксана", – высказались они.

Пока Джиган публикует в интернете странные посты и продолжает развлекаться – купается в бассейне, ездит в тир и проводит время с друзьями, – его жена рассказывает о своих переживаниях. Она призналась, что последний месяц был худшим в ее жизни. Ситуацию осложняет и то, что в ближайшее время красавица с детьми не сможет выехать из США из-за закрытых границ.

Что на самом деле произошло в семье Джигана и Самойловой, не понятно. Известно лишь, что артист некоторое время находился в клинике.