Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Джиган сделал странное заявление о сыне после выхода из клиники

Джиган сделал странное заявление о сыне после выхода из клиники
Джиган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Рэпер озадачил народ

Все внимание журналистов и поклонников сейчас привлекает Джиган, который недавно вышел из реабилитационного центра. Артист не перестает выкладывать в "Инстаграм" необычные фотографии и видео, а сейчас и вовсе заявил, что стал отцом. Как написал Денис Устименко-Вайнштейн, он теперь крестный для своего сына Давида.

Новость Джиган опубликовал в "Инстаграм" под фото, на котором показан с другим рэпером. Поклонники теперь гадают, что означают эти слова артиста.

"Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!" – сообщил рэпер под кадром в соцсети.

Интернет-пользователи не понимают, как Устименко-Вайнштен мог стать крестным своего же сына. А также призывают его вспомнить о семье и других детях, которым он является биологическим отцом.

Кроме того, подписчики поддержали жену музыканта. Оксана Самойлова, недавно родившая четвертого ребенка, сейчас находится в США.

"Пора бы уже определиться, кто ты Давиду – крестный или отец, – все-таки месяц прошел", "Если что, то ты папа Давида, а не крестный", "Заберите у него телефон", "Джигана не отпускает", "Бедная Оксана", – высказались они.

Пока Джиган публикует в интернете странные посты и продолжает развлекаться – купается в бассейне, ездит в тир и проводит время с друзьями, – его жена рассказывает о своих переживаниях. Она призналась, что последний месяц был худшим в ее жизни. Ситуацию осложняет и то, что в ближайшее время красавица с детьми не сможет выехать из США из-за закрытых границ.

Что на самом деле произошло в семье Джигана и Самойловой, не понятно. Известно лишь, что артист некоторое время находился в клинике. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей