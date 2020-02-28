Агата Муцениеце посвятила актеру сериала "Мажор" душераздирающее стихотворение

Новость о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появилась в СМИ как гром среди ясного неба. Несмотря на то, что слухи о проблемах в их семье ходят давно, поклонники до конца не верили в разрыв одной из самых красивых и крепких актерских пар.

Расставание с главным российским "Мажором" стало ударом и для его жены Агаты. После развода она оставила трогательное сообщение в "Инстаграм". Краху некогда идеальной семьи актриса посвятила длинное стихотворение.

Всю свою боль Муцениеце заключила в поэтические строки. Сквозь них также читается надежда на возобновление отношений. Агата пишет, что будет ждать момента, когда Павел осознает свою ошибку и попросит у нее прощения.

"И вновь сольются две руки

Из-за потери времени

Мы уже будем старики

Неважно, это пустяки..."

Однако не все подписчики разделили с автором боль утраты. Для многих стихотворение стало поводом для язвительных замечаний.

"Так глупо с вашей стороны все это выглядит, если честно. Типичное поведение брошенной женщины, я думала, вы мудрая <…> Только себя позорите этими постами", "Теперь ни одна не упустит шанс прыгнуть Прилучному в койку", "Тем кто хотел прыгнуть к нему в койку совсем не надо было ждать официального объявления о расставании", "Она на этом делает пиар. Сейчас ее ставки явно возрастут. Еще и к Малахову могут пригласить", "Она все терпела потому что он бабло зарабатывает не хилое. Дом куплен не на деньги Агаты", – интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, загородный дом, о котором идет речь в виртуальном разговоре, Прилучный оставил жене и детям. Пара объявила о расставании 24 февраля. Слухи об изменах актера появились еще в 2018 году.