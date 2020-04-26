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Что получит жена Прилучного: стали известны подробности развода

Что получит жена Прилучного: стали известны подробности развода
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Как звездная пара поделит имущество, рассказала коллега актера и телеведущего

Объявление о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, которые прожили в браке 9 лет, шокировало публику. После известий о проблемах в отношениях между супругами как гром среди ясного неба прозвучали откровения актрисы о том, что во время карантина муж поднял на нее руку и выгнал с детьми на улицу. Однако до скандального развода не дошло. Судя по всему, расстаться пара решила полюбовно.

Как рассказала "Комсомольской правде" коллега и приятельница Павла Прилучного, имущество супруги поделят пополам. Артист оставил себе дом в Подмосковье, а квартиру в столице отдал жене и детям.

"И дом в Подмосковье, и столичную квартиру в свое время покупал Паша. Недвижимость приобреталась в ипотеку, которую он погашал, и документы оформлялись на него – с согласия жены, у которой было латвийское гражданство. Но споров нет сейчас – имущество поделили",

сообщила собеседница издания.

Прилучный перечисляет деньги на содержание детей помимо официальных алиментов. Он пообещал, что уровень их жизни останется на достойном уровне.

Развестись пара решила после того, как карантин закончится и суды заработают.

Ранее супруга Павла Прилучного заговорила о новом избраннике.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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