Как звездная пара поделит имущество, рассказала коллега актера и телеведущего

Объявление о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, которые прожили в браке 9 лет, шокировало публику. После известий о проблемах в отношениях между супругами как гром среди ясного неба прозвучали откровения актрисы о том, что во время карантина муж поднял на нее руку и выгнал с детьми на улицу. Однако до скандального развода не дошло. Судя по всему, расстаться пара решила полюбовно.

Как рассказала "Комсомольской правде" коллега и приятельница Павла Прилучного, имущество супруги поделят пополам. Артист оставил себе дом в Подмосковье, а квартиру в столице отдал жене и детям.

"И дом в Подмосковье, и столичную квартиру в свое время покупал Паша. Недвижимость приобреталась в ипотеку, которую он погашал, и документы оформлялись на него – с согласия жены, у которой было латвийское гражданство. Но споров нет сейчас – имущество поделили",

– сообщила собеседница издания.

Прилучный перечисляет деньги на содержание детей помимо официальных алиментов. Он пообещал, что уровень их жизни останется на достойном уровне.

Развестись пара решила после того, как карантин закончится и суды заработают.

Ранее супруга Павла Прилучного заговорила о новом избраннике.