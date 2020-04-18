Жена Прилучного заговорила о новом избраннике
После того, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о том, что решили развестись, актриса стала более откровенной со своими поклонниками. Так, звезда "Закрытой школы" призналась, что начнет искать нового мужчину через шесть месяцев. За этот срок она надеется окончательно отпустить экс-супруга.
Такое заявление Агата Муцениеце сделала во время своего шоу "Честный #развод" с Айзой Анохиной на "Ютуб". Подруги обсуждали, как женщины в России живут после расставания с любимыми и что можно и нужно делать, чтобы двигаться вперед.
Агата, хоть и намерена искать новую любовь, тем не менее переживает из-за того, что будет одинока и не сможет испытать сильных чувств к другому мужчине. Впрочем, актриса рассказала, что ее вдохновляют примеры, когда женщина с детьми находит новую любовь, как Анна Седокова. Однако Муцениеце, у которой растет сын и дочь, боится стать чье-то любовницей.
"Вот этого бы я не хотела", – поделилась знаменитость.
Анохина поддержала Муцениеце, отметив, что у нее получится встретить свое счастье и привела в пример Ольгу Бузову, которая после развода нашла достойного мужчину.
Прилучный и Муцениеце рассказали о разводе в конце февраля, но эпидемия коронавируса помешала им оформить расставание. О причинах разрыва актеры не говорили, но ходили слухи, что дело в агрессивном поведении артиста. А в апреле Агата призналась, что Павел, находясь не в трезвом виде, поднял на нее руку и выгонял с детьми из дома. Тем не менее она живет дальше и активно работает. Так, актриса ведет шоу "Голос. Дети", ради которого сдала тест на коронавирус. Результаты, как пояснила звезда в инстаграм-историях, оказались отрицательными.
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