Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Прилучного заговорила о новом избраннике

Жена Прилучного заговорила о новом избраннике
Агата Муцениеце. Фото: www.instagram.com/agataagata
Пока еще супруга звезды сериала "Мажоры" хочет вновь влюбиться

После того, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о том, что решили развестись, актриса стала более откровенной со своими поклонниками. Так, звезда "Закрытой школы" призналась, что начнет искать нового мужчину через шесть месяцев. За этот срок она надеется окончательно отпустить экс-супруга. 

Такое заявление Агата Муцениеце сделала во время своего шоу "Честный #развод" с Айзой Анохиной на "Ютуб". Подруги обсуждали, как женщины в России живут после расставания с любимыми и что можно и нужно делать, чтобы двигаться вперед.

Агата, хоть и намерена искать новую любовь, тем не менее переживает из-за того, что будет одинока и не сможет испытать сильных чувств к другому мужчине. Впрочем, актриса рассказала, что ее вдохновляют примеры, когда женщина с детьми находит новую любовь, как Анна Седокова. Однако Муцениеце, у которой растет сын и дочь, боится стать чье-то любовницей.

"Вот этого бы я не хотела", – поделилась знаменитость.

Анохина поддержала Муцениеце, отметив, что у нее получится встретить свое счастье и привела в пример Ольгу Бузову, которая после развода нашла достойного мужчину. 

Прилучный и Муцениеце рассказали о разводе в конце февраля, но эпидемия коронавируса помешала им оформить расставание. О причинах разрыва актеры не говорили, но ходили слухи, что дело в агрессивном поведении артиста. А в апреле Агата призналась, что Павел, находясь не в трезвом виде, поднял на нее руку и выгонял с детьми из дома. Тем не менее она живет дальше и активно работает. Так, актриса ведет шоу "Голос. Дети", ради которого сдала тест на коронавирус. Результаты, как пояснила звезда в инстаграм-историях, оказались отрицательными. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей