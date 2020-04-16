Источник из близкого окружения артистки рассказал о больших переменах в жизни звезды сериала "Закрытая школа"

Жизнь Агаты Муцениеце после расставания с мужем сильно меняется. Актриса нашла себе новую работу – она будет участницей юмористического шоу. Об этом стало известно после того, как артистка сбежала от Павла Прилучного, поднявшего на нее руку. Преобразилась и внешность звезды – поклонники засыпают ее комплиментами.

Об изменениях в жизни артистки рассказал близкий к ней источник. По словам подруги артистки, раньше знаменитость не могла согласиться на роль, если супруг не давал своего разрешения. Однако после того, как пара объявила о разрыве, звезда стал свободнее в своем выборе. Как рассказала приятельница артистки, кроме съемок в юмористическом шоу, Муцениеце станет участницей еще одного проекта, уточняет "КП".



Действительно, в последнее время Агата Муцениеце снималась всего в нескольких проектах за год, а ее супруг строил карьеру. Сериал "Мажор" и вовсе сделал Павла Прилучного очень популярным. На начало 2020 года у артиста уже запланировано несколько проектов.

Однако сейчас журналисты и пользователи социальных сетей больше обсуждают не работу актеров в кино, а их скандальный развод. О своем расставании артисты спокойно объявили в "Инстаграм", а совсем недавно Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками и заявила, что Павел Прилучный на самоизоляции начал выпивать и поднял на нее руку.

Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них родились двое детей, однако это не помогло спасти союз. Вероятные причины расставания обсуждаются по сей день. Высказывали пользователи и версию о рукоприкладстве Павла Прилучного.