Сбежавшая от Прилучного Муцениеце сильно изменилась
Жизнь Агаты Муцениеце после расставания с мужем сильно меняется. Актриса нашла себе новую работу – она будет участницей юмористического шоу. Об этом стало известно после того, как артистка сбежала от Павла Прилучного, поднявшего на нее руку. Преобразилась и внешность звезды – поклонники засыпают ее комплиментами.
Об изменениях в жизни артистки рассказал близкий к ней источник. По словам подруги артистки, раньше знаменитость не могла
согласиться на роль, если супруг не давал своего разрешения. Однако после того, как
пара объявила о разрыве, звезда стал свободнее в своем выборе. Как рассказала
приятельница артистки, кроме съемок в юмористическом шоу, Муцениеце станет
участницей еще одного проекта, уточняет "КП".
Действительно, в последнее время Агата Муцениеце снималась всего в нескольких проектах за год, а ее супруг строил карьеру. Сериал "Мажор" и вовсе сделал Павла Прилучного очень популярным. На начало 2020 года у артиста уже запланировано несколько проектов.
Однако сейчас журналисты и пользователи социальных сетей больше обсуждают не работу актеров в кино, а их скандальный развод. О своем расставании артисты спокойно объявили в "Инстаграм", а совсем недавно Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками и заявила, что Павел Прилучный на самоизоляции начал выпивать и поднял на нее руку.
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них родились двое детей, однако это не помогло спасти союз. Вероятные причины расставания обсуждаются по сей день. Высказывали пользователи и версию о рукоприкладстве Павла Прилучного.
В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля
Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
- Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
- В Китае высказались об искусственном создании COVID-19
- Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране
Здоровье
- Здоровое тело за 10 минут: простой комплекс упражнений для пенсионеров
- Зарядка для пожилых: пять упражнений продлят молодость
- Для памяти и сердца: сухофрукты поддержат здоровье после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик