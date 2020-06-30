Мирославе Карпович стали присылать угрозы в соцсетях

В адрес актрисы посыпались оскорбления и угрозы. Резкий негатив у пользователей Сети вызвала новость о возможном романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного. За это некоторые пожелали девушке различных проблем и пригрозили расправой.

Некоторые из подписчиков спросили в соцсетях у звезды сериала "Папины дочки", почему она не выкладывает фото с "новым бойфрендом". Якобы им очень интересен и важен такой контент. Нашлись и те, кто пожелал артистке даже смерти из-за такой новости о ее личной жизни, пишет StarHit.

За любимbу вступились ее фанаты. В комментариях они попросили Карпович закрыть обсуждения, чтобы у недоброжелателей не было соблазна. Также поклонники пригрозили злопыхателям уголовным наказанием за сообщения с угрозами.

К слову, сама актриса на "переписку" в соцсетях никак не отреагировала. Она вообще перестала постить контент. Например, в "Инстаграм" последний раз выкладывала фото две недели назад.

Напомним, несколько дней назад в СМИ начали обсуждать возможный роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Якобы после развода актера с женой Агатой Муцениеце актер был замечен в компании одной из "папиных дочек". Звезды этот случай, как и свои отношения, не прокомментировали.