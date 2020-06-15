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В понедельник, 15 июня, семья звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце перестала существовать. Актеров развел мировой суд. Сами бывшие супруги решили оградить себя от неприятной процедуры и не явились на заседание.
Скандальная история закончилась мирным разводом – громкого дележа имущества не было: экс-супруги полюбовно договорились о разделе совместно нажитого. Как сообщает издание "Комсомольская правда", споров о содержании общих детей тоже удалось избежать. В целом, у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце получился образцовый развод.
Однако история, предшествующая разрыву брака, была по-настоящему скандальной. Супруги решили разойтись в феврале 2020 г., после девяти лет брака.
По словам Муцениеце, причиной разрыва стало неадекватное поведение Павла Прилучного. Актриса призналась, что бывший муж выпивал и мог поднять на нее руку.
Сейчас бывшие супруги продолжают общаться ради общих детей. Однако Прилучный лишил экс-возлюбленную возможности следить за его личной жизнью. Агата
рассказала, что Павел заблокировал ее в соцсетях.
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