О дележе имущества актеры договорились полюбовно

В понедельник, 15 июня, семья звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце перестала существовать. Актеров развел мировой суд. Сами бывшие супруги решили оградить себя от неприятной процедуры и не явились на заседание.

Скандальная история закончилась мирным разводом – громкого дележа имущества не было: экс-супруги полюбовно договорились о разделе совместно нажитого. Как сообщает издание "Комсомольская правда", споров о содержании общих детей тоже удалось избежать. В целом, у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце получился образцовый развод.

Однако история, предшествующая разрыву брака, была по-настоящему скандальной. Супруги решили разойтись в феврале 2020 г., после девяти лет брака.

По словам Муцениеце, причиной разрыва стало неадекватное поведение Павла Прилучного. Актриса призналась, что бывший муж выпивал и мог поднять на нее руку.

Сейчас бывшие супруги продолжают общаться ради общих детей. Однако Прилучный лишил экс-возлюбленную возможности следить за его личной жизнью. Агата рассказала, что Павел заблокировал ее в соцсетях.

