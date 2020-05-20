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Агата Муцениеце откровенно рассказала, почему ее
брак Павлом Прилучным потерпел фиаско. Она призналась, что муж не раз
поднимал на нее руку.
Раньше пара кинозвезд казалась гармоничной и радовала фанатов, но выяснилось, что мужчина под действием алкоголя мог потерять над собой контроль и ударить жену.
Семейной трагедией Агата поделилась в разговоре с подругой, которой шел в прямом эфире у нее на страничке в "Инстаграм".
При этом актриса призналась, что не знает, в чем секрет счастливой семейной жизни, и как удержать отношения с любимым человеком. "Я последний человек, у которого надо спрашивать, в чем секрет счастливого брака", – сказала девушка.
Единственная мудрость, которую Агате удалось вынести из этих отношений, – это то, что не нужно нарушать границы желаний партнера. "Если человек хочет сниматься, пусть снимается. Если хочет куда-то поехать, пусть едет", – поделилась она мнением.
Сейчас актриса много работает – это помогает ей оправиться от тяжелого разрыва. Она создала шоу на "Ютуб", в эфире которого общается с людьми, пережившими тяжелые расставания. Кроме того, знаменитость чувствует в себе силы сыграть драматическую роль и мечтает, что получит такую возможность после выхода из карантина.
Напомним, 15 мая стала известно, что Агата Муцениеце официально подала на развод.
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