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Муцениеце раскрыла причину развода с мужем

Муцениеце раскрыла причину развода с мужем
Агата Муцениеце. Фото:instagram.com/agataagata
Актриса призналась, что не знает секрет счастливого брака

Агата Муцениеце откровенно рассказала, почему ее брак Павлом Прилучным потерпел фиаско. Она призналась, что муж не раз поднимал на нее руку.

Раньше пара кинозвезд казалась гармоничной и радовала фанатов, но выяснилось, что мужчина под действием алкоголя мог потерять над собой контроль и ударить жену.

Семейной трагедией Агата поделилась в разговоре с подругой, которой шел в прямом эфире у нее на страничке в "Инстаграм".

При этом актриса призналась, что не знает, в чем секрет счастливой семейной жизни, и как удержать отношения с любимым человеком. "Я последний человек, у которого надо спрашивать, в чем секрет счастливого брака", – сказала девушка.

Единственная мудрость, которую Агате удалось вынести из этих отношений, – это то, что не нужно нарушать границы желаний партнера. "Если человек хочет сниматься, пусть снимается. Если хочет куда-то поехать, пусть едет", – поделилась она мнением.

Сейчас актриса много работает – это помогает ей оправиться от тяжелого разрыва. Она создала шоу на "Ютуб", в эфире которого общается с людьми, пережившими тяжелые расставания. Кроме того, знаменитость чувствует в себе силы сыграть драматическую роль и мечтает, что получит такую возможность после выхода из карантина.

Напомним, 15 мая стала известно, что Агата Муцениеце официально подала на развод.

Ольга ФЕДОРОВА

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