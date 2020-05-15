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Жена Прилучного официально подала на развод

Жена Прилучного официально подала на развод
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Проблемы в паре начались после того, как популярный актер поднял на жену руку

Супруга Павла Прилучного, звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце официально подала документы о расторжении брака со своим избранником. Соответствующая информация появилась на сайте Головинского районного суда.

Актриса косвенно подтвердила эту информацию и во время прямого эфира в "Инстаграм". Девушка призналась поклонникам, что "развод двигается потихоньку". Еще совсем недавно Агата посвящала своему пока еще мужу стихотворения. Теперь же она не хочет даже говорить о Прилучном. Своих фанатов звезда попросила не задавать ей вопросов относительно актера. 

Причиной расставания пары стало неадекватное поведение Прилучного. Он не только поднимал руку на жену, на что Муцениеце жаловалась в "Инстаграм", но и выгнал всю семь из дома. Не все поддержали попавшую в сложную ситуацию красавицу. Известная скандальным нравом Настасья Самбурская осудила Муцениеце за то, что девушка пиарится на собственном горе. Актриса посоветовала своей коллеге развестись и начать работать. 

В настоящий момент Агата вместе с детьми живет на съемной квартире. Несмотря на то, что официальное заявление о разводе отправилось в суд только сейчас, о том, как пара будет делить имущество, стало известно намного раньше. О тонкостях этого процесса рассказал коллега Прилучного. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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