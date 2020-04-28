"Тебя люблю": Муцениеце попросила прощения у бывшего мужа
Недавно обвинившая Павла Прилучного в избиениях Агата Муцениеце, похоже, все еще испытывает нежные чувства к бывшему мужу. Актриса посвятила звезде "Мажора" стихотворение, которое опубликовала в "Инстаграм".
В первых же строках "письма" Муцениеце указывает: оно для Прилучного. Экс-супруга она называет своим и чужим одновременно, при этом подчеркивая, что он все еще остается для нее родным человеком. В стихотворении актриса представляет свои последние минуты перед смертью и откровенный разговор с бывшим возлюбленным.
Муцениеце признается, что не раз оступалась, все "провалила" и теперь не знает, что ей делать дальше. Однако пока есть время, ей важно успеть сказать все, что она хотела. "Наперевес Всему – тому! Люблю.. Тебя люблю... Всегда, везде Назло всему...", – пишет Агата (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
После скандала в своем стихотворении актриса просит у бывшего мужа прощения и говорит ему, чтобы он жил дальше и не злился на нее. "Прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....", – прощается Муцениеце с экс-супругом в финале.
Откровенное стихотворение растрогало подписчиков звезды "Закрытой школы". Артистку поддержали в комментариях, восхитившись ее смелостью и открытостью: "Ну почему все так", "Агата, вы большая молодец. Отпустите Павла и будьте счастливы", "Агата, вы очень смелая открывать душу вот так...", "До слез, вот вам и разбитое сердце женщины".
Напомним, что Прилучный и Муцениеце решили развестись после девяти лет брака. Объявление шокировало публику, однако позже выяснилось, что в семье звезд было не все гладко. СМИ опубликовали информацию о том, как супруги поделят имущество.
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