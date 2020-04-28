Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Тебя люблю": Муцениеце попросила прощения у бывшего мужа

"Тебя люблю": Муцениеце попросила прощения у бывшего мужа
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata
Звезда "Закрытой школы" посвятила актеру стихотворение

Недавно обвинившая Павла Прилучного в избиениях Агата Муцениеце, похоже, все еще испытывает нежные чувства к бывшему мужу. Актриса посвятила звезде "Мажора" стихотворение, которое опубликовала в "Инстаграм".

В первых же строках "письма" Муцениеце указывает: оно для Прилучного. Экс-супруга она называет своим и чужим одновременно, при этом подчеркивая, что он все еще остается для нее родным человеком. В стихотворении актриса представляет свои последние минуты перед смертью и откровенный разговор с бывшим возлюбленным.

Муцениеце признается, что не раз оступалась, все "провалила" и теперь не знает, что ей делать дальше. Однако пока есть время, ей важно успеть сказать все, что она хотела. "Наперевес Всему – тому! Люблю.. Тебя люблю... Всегда, везде Назло всему...", – пишет Агата (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

После скандала в своем стихотворении актриса просит у бывшего мужа прощения и говорит ему, чтобы он жил дальше и не злился на нее. "Прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....", – прощается Муцениеце с экс-супругом в финале.

Откровенное стихотворение растрогало подписчиков звезды "Закрытой школы". Артистку поддержали в комментариях, восхитившись ее смелостью и открытостью: "Ну почему все так", "Агата, вы большая молодец. Отпустите Павла и будьте счастливы", "Агата, вы очень смелая открывать душу вот так...", "До слез, вот вам и разбитое сердце женщины".

Напомним, что Прилучный и Муцениеце решили развестись после девяти лет брака. Объявление шокировало публику, однако позже выяснилось, что в семье звезд было не все гладко. СМИ опубликовали информацию о том, как супруги поделят имущество.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей