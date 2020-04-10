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"Разводись и иди работать": Самбурская осудила избитую Муцениеце

"Разводись и иди работать": Самбурская осудила избитую Муцениеце
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ" считает, что жена Прилучного пиарится на семейной драме

Разрыв Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, несмотря о решении супругов расстаться мирно, не обошелся без скандала. Звезда "Закрытой школы" обвинила бывшего мужа в неадекватном поведении и избиениях. Отреагировали на такое заявление актрисы звезды российского шоу-бизнеса.

Популярная артистка Настасья Самбурская считает, что коллега пиарится на семейных отношениях, чтобы потом "подороже продавать" рекламу. "Разводись и иди работать", – высказалась звезда "Универа", добавив, что "у всех разведенок под одно заточка".

Самбурская усомнилась в том, что Муцениеце не знала, за какого человека выходила замуж, поэтому считает, что на всеобщее обозрение "сор из избы" выносить не стоит, пишет StarHit.

Согласился с актрисой и музыкант Роман Архипов. Экс-солист группы "Челси" отметил, что все эти скандалы влияют на репутацию артистов. Если есть проблемы, то нужно идти в полицию, а не жаловаться в соцсетях, добавил певец.

О том, что после разрыва супругам не удается сохранять дружеские отношения, Муцениеце призналась в соцсетях. По словам актрисы, Прилучный поднял на нее руку, а затем начал выгонять на улицу вместе с детьми. Она добавила, что в этой ситуации ее единственное оружие – предать ситуацию огласке.

Карина СИРАЗОВА

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