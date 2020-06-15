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"Он меня заблокировал": жена Прилучного рассказала правду об их отношениях

"Он меня заблокировал": жена Прилучного рассказала правду об их отношениях
Агата Муцениеце. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Агата Муцениеце выдала подробности развода с актером "Мажора"

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обрастает все новыми слухами. Правду о совместной жизни и расставании решила озвучить сама актриса.

Звезда призналась, что насилие, о котором она рассказывала, действительно было. Сейчас она жалеет, что сняла видео после инцидента, однако признает, что повод у нее был: Прилучный действительно грубо обращался с нею.

Сейчас Муцениеце и Прилучный продолжают ежедневно общаться, так как намерены вместе воспитывать детей и максимально оградить их от скандальной истории. Однако следить за личной жизнью бывшего возлюбленного у звезды не получится – актер сериала "Мажор" скрылся от нее в социальных сетях. "Он меня заблокировал", – рассказала артистка.

О воссоединение супругов, похоже, речи не идет. Агата Муцениеце в интервью добавила, что уже решила с бывшим супругом все вопросы, связанные с имуществом: ей останется квартира в Москве, а актеру – загородным дом. Разница в стоимости этой недвижимости звезду не смущает. В шоу "Осторожно, Собчак" она объяснила, что Павел Прилучный зарабатывает больше нее.

Напомним, в феврале 2020 г. Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Сначала супруги нежно высказывались в адрес друг друга, и казалось, что расставание пройдет гладко. Однако в апреле кинозвезда вышла на связь и рассказала, что муж избил ее, отнял телефон и выгнал на улицу.

Дарья ПЕТРОВА

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