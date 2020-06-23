СМИ: Прилучный закрутил роман со звездой "Папиных дочек"

СМИ: Прилучный закрутил роман со звездой "Папиных дочек"
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время актера неоднократно замечали в компании Мирославы Карпович

Журналисты предположили, что после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел новую подругу в лице Мирославы Карпович, которая играла в сериале "Папины дочки".

Авторы одного из телеграм-каналов "Курятник" написали, что актер не стал долго горевать после расставания с женой – его часто видят в компании актрисы. После этого слухи о том, что Прилучный мог завести новые отношения, также распространились в СМИ, об этом, например, сообщили "7 дней".

Отметим, что Павел и Мирослава знакомы уже довольно давно – они вместе играли в спектакле "Косметика врага". Действительно ли Карпович стала новой возлюбленной Прилучного, пока не известно. Ни сам Павел, ни Мирослава пока не комментировали характер своих отношений.

Напомним, 15 июня Муцениеце и Прилучный официально развелись. Решение о расставании супруги приняли в феврале 2020 года. По словам Агаты, причиной разрыва стало неадекватное поведение Павла. Актриса призналась, что бывший муж выпивал и мог поднять на нее руку.

Ранее "Утро.ру" писало, что после объявления о разводе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный прилетел в Челябинск. В аэропорту он сфотографировался в обнимку с картонной Мирославой Карпович. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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