В последнее время актера неоднократно замечали в компании Мирославы Карпович

Журналисты предположили, что после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел новую подругу в лице Мирославы Карпович, которая играла в сериале "Папины дочки".

Авторы одного из телеграм-каналов "Курятник" написали, что актер не стал долго горевать после расставания с женой – его часто видят в компании актрисы. После этого слухи о том, что Прилучный мог завести новые отношения, также распространились в СМИ, об этом, например, сообщили "7 дней".

Отметим, что Павел и Мирослава знакомы уже довольно давно – они вместе играли в спектакле "Косметика врага". Действительно ли Карпович стала новой возлюбленной Прилучного, пока не известно. Ни сам Павел, ни Мирослава пока не комментировали характер своих отношений.

Напомним, 15 июня Муцениеце и Прилучный официально развелись. Решение о расставании супруги приняли в феврале 2020 года. По словам Агаты, причиной разрыва стало неадекватное поведение Павла. Актриса призналась, что бывший муж выпивал и мог поднять на нее руку.

Ранее "Утро.ру" писало, что после объявления о разводе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный прилетел в Челябинск. В аэропорту он сфотографировался в обнимку с картонной Мирославой Карпович.

