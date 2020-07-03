СМИ: разведенный Прилучный отдыхает со звездой "Папиных дочек" и детьми

СМИ: разведенный Прилучный отдыхает со звездой "Папиных дочек" и детьми
Павел Прилучный. Кадр из "Килиманджара" (2018)
Актеров снова увидели вместе

Слухи о  романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович не утихают. Более того, журналисты сообщают, что кинозвезды сейчас отдыхают вместе с детьми артиста. Якобы влюбленных увидели на заправке по пути на юг России.

Сообщается, что Павел Прилучный взял с собой в отпуск не только звезду сериала "Папины дочки", но и детей от Агаты Муцениеце. Все они, сделав покупки, сели в автомобиль актера и на огромной скорости поехали по трассе – в этот момент их и заметили, дополняет Politeka со ссылкой на источник.

"Только он погнал под все 250. Бедные дети",

цитирует телеграм-канал "Только никому" сообщение источника.

Эта информация может соответствовать действительности. В своем "Инстаграм" бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что дети действительно уехали на море вместе с папой. При этом о том, что с ними может отдыхать другая женщина, актриса не упомянула.

Напомним, первые сплетни о связи Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после того, как их вместе заметили на улице. Известно, что актеры вместе работали в одном спектакле. Вероятно, рабочие отношения могли перерасти в любовные.

Сама звезда "Папиных дочек" слухи о романе не подтверждает, но и не отрицает. Она заявила, что не будет раскрывать подробности своей личной жизни, но поблагодарила критиков за шумиху: из-за этого ее популярность в социальных сетях только выросла.

Ранее "Утро.ру" публиковало самые откровенные фото Мирославы Карпович. 

Дарья ПЕТРОВА

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