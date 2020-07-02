"Паша уже едет": экс-жена Прилучного показала подросших детей

"Паша уже едет": экс-жена Прилучного показала подросших детей
Агата Муцениеце. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Яркин снимок порадовал подписчиков артистки

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце показала подписчикам своих детей от звезды сериала "Мажор".

Свежее фото сына Тимофея и дочери Мии Муцениеце опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Подписана фотография просто – "Они".

На снимке девочка с модными косичками позирует в летнем цветастом платьице, а брат строит ей "рожки". Можно заметить, что у семилетнего Тимы уже выпали некоторые молочные зубы. Что, впрочем, никак не мешает ему широко и радостно улыбаться.

Подписчики Агаты Муцениеце оставили множество восторженных комментариев по поводу ребятишек: "Пупсики", "Какие красивые", "Милашки", "Лучики любви", "Цветы жизни" и так далее. Некоторые пользователи соцсети вспомнили в своих репликах о Прилучном: "Паша уже едет",  "Очаровашки ждут папу, чтобы поехать на море. А какой папа едет очаровательный. Старался, готовился к встрече с Агатой, весь на стиле" (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, 15 июня Павел Прилучный и Агата Муцениеце после девяти лет совместной жизни официально расторгли брак. Такое решение теперь уже бывшие супруги приняли в феврале 2020 года. Как рассказала Агата, причиной разрыва стало неадекватное поведение Павла. Актриса призналась, что бывший муж выпивал и мог поднять на нее руку.

Вскоре после известий о расставании звездой пары Прилучного заподозрили в романе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Та, в свою очередь, прокомментировала слухи о романе с артистом.

Александра ЛЕОНИДОВА

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