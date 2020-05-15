Актриса на самоизоляции решила подкачать ноги

Прославившаяся ролью в популярном сериале "Папины дочки" Мирослава Карпович решила повеселить скучающих на самоизоляции подписчиков. Девушка опубликовала необычное видео.



Сохранение стройной фигуры в условиях карантина стало для многих важной и не всегда легко выполнимой задачей. Вот и знаменитая артистка решила позаниматься спортом. Но при этом Карпович выбрала весьма необычный наряд.

Девушка облачилась в ослепительно белый брючный костюм. Яркий акцент в ее образе пришелся на красные туфли на высоком каблуке. Во всем этом великолепии девушка улеглась на пол и начала выполнять упражнения для ног.

Необычными кадры актриса опубликовала на своей страничке в "Инстаграм". Свою экзотическую тренировку девушка назвала "На Лабутэнах мах и в ох каких штанах и на коврах" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Ранее актриса поделилась кадром с необычной фотосессии – девушка показала откровенное фото в боди.