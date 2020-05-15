Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Папиных дочек" в красных туфлях улеглась на ковер

Звезда "Папиных дочек" в красных туфлях улеглась на ковер
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса на самоизоляции решила подкачать ноги

Прославившаяся ролью в популярном сериале "Папины дочки" Мирослава Карпович решила повеселить скучающих на самоизоляции подписчиков. Девушка опубликовала необычное видео.

Сохранение стройной фигуры в условиях карантина стало для многих важной и не всегда легко выполнимой задачей. Вот и знаменитая артистка решила позаниматься спортом. Но при этом Карпович выбрала весьма необычный наряд.

Девушка облачилась в ослепительно белый брючный костюм. Яркий акцент в ее образе пришелся на красные туфли на высоком каблуке. Во всем этом великолепии девушка улеглась на пол и начала выполнять упражнения для ног.

Необычными кадры актриса опубликовала на своей страничке в "Инстаграм". Свою экзотическую тренировку девушка назвала "На Лабутэнах мах и в ох каких штанах и на коврах" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Ранее актриса поделилась кадром с необычной фотосессии –  девушка показала откровенное фото в боди.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей