Звезда "Папиных дочек" в красных туфлях улеглась на ковер
Прославившаяся ролью в популярном сериале "Папины дочки"
Мирослава Карпович решила повеселить скучающих на самоизоляции подписчиков.
Девушка опубликовала необычное видео.
Сохранение стройной фигуры в условиях карантина стало для многих важной и не всегда легко выполнимой задачей. Вот и знаменитая артистка решила позаниматься спортом. Но при этом Карпович выбрала весьма необычный наряд.
Девушка облачилась в ослепительно белый брючный костюм. Яркий акцент в ее образе пришелся на красные туфли на высоком каблуке. Во всем этом великолепии девушка улеглась на пол и начала выполнять упражнения для ног.
Необычными кадры актриса опубликовала на своей страничке в "Инстаграм". Свою экзотическую тренировку девушка назвала "На Лабутэнах мах и в ох каких штанах и на коврах" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Ранее актриса поделилась кадром с необычной фотосессии – девушка показала откровенное фото в боди.
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