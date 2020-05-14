Актриса поделилась кадром с необычной фотосессии

Мирослава Карпович опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором позирует в фотостудии, сидя на стуле. В черно-белом кадре актриса из сериала "Папины дочки" позирует в боди телесного цвета и черных босоножках с перьями.

Такое фото, на котором звезда скрестила ноги, она сопроводила философской мыслью. Артистка написала о том, что беда людей заключается в резкой смене того, как они думают. Карпович предложила своим подписчикам не думать ни о чем в данный момент и помечтать.

"Давайте наполнимся в четверг воскресно-романтическим флером", – отметила знаменитость, добавив, что для этого ей придется провести чуть ли не магический ритуал.

Однако интернет-пользователей заинтересовал больше вид актрисы, чем ее послание. Многие поклонники отметили, что Карпович очень элегантная и женственная. Кое-кто добавил, что она похожа на героюня фильма "Великий Гетсби".

"Роскошная", "Как всегда красивая", "Шикарная девушка", – прокомментировали фото Карпович фанаты.

Ранее Мирослава Карпович похвасталась растяжкой.