Актриса задрала ногу выше головы

Мирослава Карпович опубликовала в "Инстаграм" свежий кадр. На фото звезда сериала "Папины дочки" позирует на стуле в платье с длинным шлейфом, подняв одну ногу вверх. Образ артистка дополнила цилиндром на голове и босоножками на шпильке.

"Вот прямо сейчас я чувствую себя Люком Скайуокером после встречи с Оби-Ваном Кеноби: я ощущаю прилив сил. Я омыта, счастлива, пьяна, легка, умиротворена, взбудоражена, восхищена, горда и Жорж-Сандово-царственна!" – поделилась эмоциями Карпович со своими подписчиками, поздравив их с весной. Она отметила, что чаще всего люди сожалеют о том, что не сделали.

Фанаты осыпали актрису, которая 1 марта отмечает день рождения, комплиментами и пожелали ей счастья.

"Красотулька", "Круто", "Весенний цветочек", "Мира высший класс", "Ты лучшая", "Какая же Вы красивая и замечательная", "С днём рождения, девушка с вечно заряженной батарейкой", "Богиня", "О эти ножки сводят с ума", - восхитились поклонники Карпович.

Ранее звезда "Папиных дочек" в чулках и пеньюаре забралась на диван.