На пальце актера заметили необычное украшение

Поклонники Павла Прилучного забили тревогу. Фанаты артиста заметили на его безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное. По их мнению, Павла заставила его надеть актриса Мирослава Карпович, роман с которой ему приписывают.

Скриншот сторис Прилучного с кольцом на пальце опубликовало издание "7 дней". Как удалось выяснить журналистам, украшение Павел надел из-за того, что Мирославе очень не нравится его татуировка. Тату Прилучный набил еще давно, когда был уверен, что их семейный союз с Агатой Муцениеце будет вечным.

Коллеги Прилучного по съемочной площадке картины " Фау-2. Побег из ада " тоже считают, что это именно Карпович "окольцевала" актера. По их мнению, таким образом девушка решила окончательно прибрать к рукам перспективного парня.

Один из работников съемочной группы добавил, что Карпович постоянно видят на площадке. Она все время крутится вокруг Прилучного, чем изрядно мешает рабочему процессу. И режиссер Тимур Бекмамбетов крайне недоволен присутствием постороннего человека.

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, в свою очередь, опубликовала в "Инстаграм" свое фото с детьми и поздравила подписчиков с Днем любви, семьи и верности. Под снимком Агата написала, что родные – это навсегда. И что бы в жизни не происходило, Муцениеце всегда будет наполнена любовью.

Напомним, Мирослава и Павел играли в одном спектакле. Слухи об их романе поползли после развода Прилучного и Муцениеце. Звезда сериала "Папины дочки" заявила, что не собирается комментировать свои отношения с актером. А журналисты нашли новое доказательство романа Прилучного и Карпович.