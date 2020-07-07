Знаменитостей выдало видео с отдыха

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович не утихают. Сначала пару заметили на улице, а затем и по дороге на юг. Сейчас же всплыло новое доказательство их связи.

Друг снимал актера на яхте, а за кадром отчетливо слышался знакомый голос из сериала "Папины дочки". И хотя сама девушка в кадр не попала, СМИ уверены, что говорила именно Карпович.

Об очередном подтверждении связи артистов пишут журналисты iReactor, со ссылкой на телеграм-канал "Только никому…":

"На видео отчетливо слышится голос Мирославы Карпович. Отнекиваться уже бесполезно".

Напомним, первые новости о любовных отношениях пары появились после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. После мужчину заметили в компании звезды "Папиных дочек" . Напомним, вместе они работали в одном спектакле.

Официально пара не подтверждает и не отрицает отношения. Например, Карпович журналистам заявила, что принципиально не будет комментировать эту ситуацию, а всех тех, кто пишет ей гневные комментарии в социальных сетях, она благодарит. После критики в адрес брюнетки число ее подписчиков значительно увеличилось.

Ранее "Утро.ру" публиковало самые откровенные фото Мирославы Карпович.