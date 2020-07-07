СМИ: появилось новое доказательство романа Прилучного и Карпович

СМИ: появилось новое доказательство романа Прилучного и Карпович
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитостей выдало видео с отдыха

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович не утихают. Сначала пару заметили на улице, а затем и по дороге на юг. Сейчас же всплыло новое доказательство их связи.

Друг снимал актера на яхте, а за кадром отчетливо слышался знакомый голос из сериала "Папины дочки". И хотя сама девушка в кадр не попала, СМИ уверены, что говорила именно Карпович.

Об очередном подтверждении связи артистов пишут журналисты iReactor, со ссылкой на телеграм-канал "Только никому…":

"На видео отчетливо слышится голос Мирославы Карпович. Отнекиваться уже бесполезно".

Напомним, первые новости о любовных отношениях пары появились после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. После мужчину заметили в компании звезды "Папиных дочек" . Напомним, вместе они работали в одном спектакле.

Официально пара не подтверждает и не отрицает отношения. Например, Карпович журналистам заявила, что принципиально не будет комментировать эту ситуацию, а всех тех, кто пишет ей гневные комментарии в социальных сетях, она благодарит. После критики в адрес брюнетки число ее подписчиков значительно увеличилось.

Ранее "Утро.ру" публиковало самые откровенные фото Мирославы Карпович. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей