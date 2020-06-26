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Агата Муцениеце, которая в середине июня официально развелась с Павлом Прилучным, рассказала о реакции детей на расставание. Они, судя по всему, надеются на воссоединение, а сын даже подсказал, как актрисе помириться со звездой "Мажора".
У бывших супругов двое детей – Тимофей и Мия. После разрыва они остались с матерью. Муцениеце рассказала: сын с дочерью понимают, что родители больше не живут вместе, но само слово "развод" не звучало.
По словам звезды "Закрытой школы", она объяснила детям, что не хочет ссориться с Павлом, именно поэтому им лучше разойтись. Семилетний Тимофей нашел выход из непростой ситуации и посоветовал маме объяснить папе, как она его любит, "хорошим поцелуем". Находчивость сына рассмешила артистку. Откровенной историей актриса поделилась в Ютуб-шоу "Честный развод".
Напомним, что Муцениеце и Прилучный объявили о расставании после восьми лет брака несколько недель назад, а 15 июня официально развелись. По слухам, актер закрутил роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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