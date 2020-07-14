"Жиры и целлюлит": Борисову в купальнике обругали из-за лишнего веса

"Жиры и целлюлит": Борисову в купальнике обругали из-за лишнего веса
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая отправилась отдыхать на российский курорт

Дана Борисова, как и многие другие российские звезды, улетела на отдых в Сочи. Телеведущая опубликовала фото в купальнике, которое тут же стали активно обсуждать в Сети.

"Если у вас не получится попасть на море и отдохнуть этим летом, я сделаю это за вас",

– похвасталась артистка в "Инстаграм". На курорт она отправилась с дочкой Полиной и собакой по кличке Мишель, на которую блондинка тратит огромные суммы. По ее словам, отдых обошелся ей в 94 тыс. рублей.

В кадре Борисова позирует, стоя на камнях, на фоне морских волн. Телеведущая показалась в слитном купальнике пыльно-розового оттенка, который не скрывал фигуру звезды. Именно это и привлекло внимание подписчиков Даны.

"Немного потренироваться нужно", "Пузик то присутствует", "Хорошо хоть купальник не раздельный", "Какие жиры и целлюлит... Лучше не демонстрировать", – указали 44-летней телеведущей на неспортивную фигуру. Некоторые написали, что Борисовой необходимо избавиться от лишнего веса.

Часть подписчиков звезды, наоборот, оценили снимки, похвалив их за естественность и отсутствие фотошопа: "В Инстаграм настоящий человек. Красавица", "Какие классные фото", "Афродита".

Незадолго до поездки Борисовой известная модель обругала ее из-за равнодушного отношения к отцу. Выяснилось, что родитель телеведущей несколько дней ночевал на улице из-за проблем с деньгами и работой.

Карина СИРАЗОВА

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