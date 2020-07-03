Поступок телеведущей шокировал ее звездных коллег

Недавно стало известно, что отец Даны Борисовой остался на улице из-за проблем с деньгами. При этом сама звезда ему помогать не стала. На скандальную историю отреагировала Алена Кравец. Модель заявила, что сама готова заботиться о родителе телеведущей вместо нее.

Поступок отрекшейся от отца Борисовой шокировал Кравец – модель назвала его диким. Она припомнила историю, как несколько лет назад Елена Ханга спускала мужчине деньги через окно. Звезда сделала вывод, что телеведущая, которая переругалась практически со всеми членами своей семьи, "давно не в себе".

"Я думала, что у нее мозги съехали, когда она снаркоманилась",

– высказалась Кравец. Блондинка добавила: после съемки программы, на которой стало известно о трудностях Александра Борисова, она долго не могла успокоиться, в то время как бессердечность Даны ее удивила.

Кравец призналась, что готова разобраться с кредитами отца телеведущей и даже дать ему жилье и работу. По ее словам, Борисов мог бы помогать ей с садом.

Модель заключила, что мировоззрение артистки вызывает у нее брезгливость. Кравец в интервью "Собеседнику" сравнила Борисову со свиньей в грязи, которая так и будет "барахтаться на дне", если не изменится.