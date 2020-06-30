Телеведущая отказалась помогать родителю, который был вынужден ночевать на лавочке

Отец Даны Борисовой оказался бездомным. Мужчина несколько дней ночевал на улице, в то время как известная телеведущая тратит огромные суммы на собаку. Сама звезда своему отцу помогать отказалась.

О трудностях в жизни Александра Борисова рассказала жительница дома, около которого он ночевал на лавочке. После беседы с 67-летним мужчиной женщина связалась с Даной, но звезда резко ответила ей и после заблокировала.

В социальных службах Александру отказались помогать, поэтому женщина обратилась в программу "На самом деле", участниками которой стали отец и дочь. Дана Борисова сказала: она не понимает, зачем родитель разыгрывает драму, ведь у него есть квартира, и даже не одна.

Телеведущая пояснила, что много раз помогала отцу, а тот лишь в очередной раз давит на жалость. Кроме того, мужчина рассказывал дочери об изменах ее матери, чем, по словам Борисовой, травмировал ее психику – теперь артистка не уверена в их родстве. Однако отцовство Александра подтвердилось благодаря генетической экспертизе. Тем не менее, Дана оказалась непреклонна. Телеведущая заключила, что заниматься чужими проблемами не намерена.

В эфире программы на звезду буквально набросились за ее равнодушное отношение к 67-летнему отцу. Ведущий Тимур Еремеев напомнил, что артистка тратит огромные суммы на содержание своей собаки. Борисов же просит у дочери помощи в 15 – 20 тыс. руб. в месяц, пока он сам не найдет работу.