Примадонна выбрала для снимка свой излюбленный стиль "в черном"

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева опубликовала в "Инстаграм" фотографию, поразив своих поклонников неувядающей красотой. На снимке певица позирует в окружении двух молодых девушек, которых назвала Олесей и Идой.

Стоит отметить, что Примадонна по классике выбрала свой традиционный стиль "в черном", благодаря которому выглядит еще стройнее. Это не могли не заметить ее поклонники, которые осыпали свою фаворитку бесчисленными комплиментами.

"Как всегда на высоте", – заявила поклонница.

"Даст фору молодым", - считает другая.

"Богиня. Восхищаюсь вами, Алла", - написал поклонник.

"Кроме Аллы Пугачевой никого не знаю. Невероятно хороша,одни ноги чего стоят", – подытожила подписчица.



Стоит отметить, что в апреле 2020 года Алле Пугачевой исполнился 71 год. Несмотря на столь уважаемый возраст, певица и не думает стареть – она является активным пользователем соцсетей, не упускает возможности появиться на светских мероприятиях и любит проводить вечера в компании близких друзей.

"Утро.ру" писало ранее, что дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видеозапись с Примадонной. Он стал тайком снимать певицу, которая быстро раскрыла замысел коллеги. Артистка отругала Гуляева, и ему пришлось прекратить съемку.