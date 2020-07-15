Певице не понравилось, что ее знакомый ведет запись без разрешения

Дизайнер Игорь Гуляев поделился со своими подписчиками свежим видео с Аллой Пугачевой. Мужчина тайно снял Примадонну и выложил кадры на всеобщее обозрение. Некоторые фолловеры не сразу узнали знаменитость.

На ролике певица запечатлена в наряде нежных пастельных оттенков и бежево-розовых кедах. Дизайнер попытался незаметно заснять знаменитость, однако Алла Пугачева быстро раскрыла его замысел. При этом артистка не стала устно ругать друга – ее строго взгляда хватило, чтобы съемка прекратилась.

"Попытался снять и тут же получил", – подписал пост дизайнер.

Фолловеры Игоря Гуляева заметили, что Алла Борисовна отлично выглядит, а некоторые даже признались, что не сразу смогли узнать певицу.

"Алла Борисовна самая красивая", "Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина. Хорошо и молодо выглядит", "Красивая и ухоженная! Приятно посмотреть!", "Она тут вообще 20-летняя", – восхищаются подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очередные слухи о разводе Пугачевой и Галкина шокировали известного критика.