"Классный паренек растет": Галкин выложил видео с сыном

"Классный паренек растет": Галкин выложил видео с сыном
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ролике Гарри похвастался, что сумел найти радугу в неожиданном месте

Максим Галкин часто делится с подписчиками милыми кадрами с детьми. Сегодня шоумен опубликовал видео, на котором Гарри рассказывает о своем новом достижении.

Звездный наследник позвал папу и показал, что ему удалось разглядеть в микроскоп.

"Папочка, сенсация! Я в микроскоп увидел радугу!" – рассказывает радостный ребенок.

Малыш с восторгом смотрит в линзу и приглашает отца последовать его примеру.


Подписчики звездного семейства не могли пройти мимо забавного ролика. Ласковость наследника знаменитых родителей восхитила фолловеров.

"Максим, какие милые у вас дети. Папочка – это так трогательно", "Какой классный паренек растет. Сколько восторга и радости", "Папочка, сенсация! Как ласково", "Чудные детки!", "Папочка… так нежно", "Боже, какой он милый, ласковый ребенок!" – восторгаются фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Максим Галкин во время трехмесячной самоизоляции активно занимался выращиванием роз для своей любимой жены Аллы Пугачевой. Теперь возле их фамильной резиденции цветет более 10 разновидностей этих прекрасных цветов.

Ольга ФЕДОРОВА

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