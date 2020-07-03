Супруг Пугачевой на карантине даром времени не терял

Пародист Максим Галкин во время трехмесячной самоизоляции занимался выращиванием роз для своей любимой жены Аллы Пугачевой. Теперь возле с их фамильным замком цветут более 10 разновидностей этих прекрасных цветов.

Результаты своего садоводства Галкин показал поклонникам на своей странице в "Инстаграм". По словам звезды, теперь ему удалось справиться с тлей, которая одолевала розовые кусты в прошлом году. На всякий случай артист уточнил, что белые разводы на листьях, которые возможно заметить на снимках, – это не болезнь растений и не вредители. Такие следы остались на листочках после полива.

Галкин заверил подписчиков, что в этот раз вся тля была изведена заблаговременно и теперь розы перед его с Примадонной замком абсолютно здоровы. Также он поинтересовался у поклонников, какой цвет роз им больше нравится.

"Милый наш ботаник!", "Садовод!", "Я представляю, какие они ароматные", "Все очень красивые!", "Вот это красота", "Все классные! Но я за яркие цвета всегда", "Желтые розы завораживают", – написали в комментариях поклонники пародиста (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Максим Галкин раскрыл всю правду о своей ориентации. На такой решительный шаг ему пришлось пойти после откровений Примадонны, что они с мужем спят в разных спальнях.