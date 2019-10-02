Примадонна сфотографировалась с родными и близкими в раскованной позе

Максим Галкин поделился в Instagram новыми кадрами, на которых запечатлены стоящие у "трона" с его дочкой Лизой Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, артистка и жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова, а также адвокат Ида Достман. Супруга юмориста выделялась на фоне остальных – она позировала в мини с низким декольте, выставив напоказ голые ноги, что было замечено и вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

"Девчонки", – подписал снимки муж Примадонны, видимо, не без удовольствия давая понять, что все изображенные там молоды и хороши собой.

Однако не все пользователи Сети разделяли его мнение. Нашлись такие, кто указал жене артиста на недостатки во внешности, будто соревнуясь в сарказме:

"Старческие узловатые колени, которые женщины со вкусом прикрывают. Если Шанель ей не указ, прислушалась бы к мнению Хромченко или Васильева", "Почему ноги у Аллы такие кривые", "Ладно, спишем на возраст, а почему волосатые?!".

Но таких было мало, в основном, знаменитую артистку хвалили. "Алла Борисовна такая стройняшка", "Всех краше!", "Ничего себе у Аллы Борисовны мини!", "Шикарные ножки", "Алла! Ну красотка! Как ей такой стиль идет! С такими ногами худыми вообще можно не заморачиваться!", – отметили восхищенные фанаты. Остальные заявили, что на фото все выглядят отлично – "красавицы", "девочки очень, очень, супер", "самые-самые", "такие очаровашки!", "шикарны" и "замечательные".

В последнее время Аллу Пугачеву нередко видели в коротких нарядах. Она оголяла ноги, в черном платье, красовалась в короткой юбке с белыми сапогами и "кайфовала", прижавшись к новому мужу.