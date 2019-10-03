Одинокая Примадонна бродит по городу

Алла Пугачева, видимо, старается заглушить тоску. Ее супруг – известный юморист Максим Галкин – покинул ее сразу после того, как с голым торсом и расстегнутыми штанами показал фокус в туалете. Об этом стало известно из его же сторис.

"Ребят, смотрите, там Пугачева... Я ее встретил в планетарии", – сообщил один из очевидцев в первом ролике. В этом и другом эпизоде знаменитая артистка показана в большом зале рядом с похожим на ее сына Гарри мальчиком, который дергает за ручку какой-то прибор, а стоящие тут же мужчина и женщина что-то говорят. Сама певица в какой-то момент старается помочь ребенку.

Затем показался и супруг Примадонны, но не с нею, а за тысячи километров от Москвы.

"Доброе утро, Новосибирск! Ну и, собственно, до скорой встречи", – сказал он на камеру, давая понять, что прибыл в этот город и собирается дать там концерт.

Так что Алле Борисовне придется снова коротать дни и ночи без мужа, который еще недавно снимал ее в мини. Да и вместе они тоже позировали на днях. Недавно Максим тоже оставлял супругу – отправился в Сочи, где согревал других женщин.