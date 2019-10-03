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"Хулиган": полуголый Галкин показал фокус в туалете

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен расстегнул штаны и похвалился неординарными способностями

Максим Галкин развеселил поклонников новым видео. На нем артист с голым торсом демонстрирует в туалете фокус с телефоном. Поклонники, в большинстве – дамы, в восторге, особенно от обнаженного тела знаменитости.

"Магия",

– только это слово оставил юморист под роликом, в котором стоит в расстегнутых джинсах с телефоном в руках. В определенный момент шоумен, улыбаясь, роняет его из рук. Тот сначала падает вниз, но сразу, будто намагниченный, возвращается к владельцу. Это происходит в сопровождении известной песни популярной шведской группы ABBA.

Подписчики не сдержали эмоций, хвалили фигуру артиста, его умение управлять предметами и чувство юмора, а также шутили сами:

"Какой сексуальный пресс" , "Магия", " Ого!!! Да Вы, батенька... фокусник, однако", "Иллюзионист", "Вы волшебник, Максим", "Галкин тигр", "Ну Вы прям секси, красавчик", "Максим, Вы в отличной форме... ну и магия хороша", "Да-да! Зачет", "Алла на полу ловит", "Хулиган", "Коперфильд", "А я думала #стриптиз".   

Нашлись и сомневающиеся в том, что такой фокус может получиться, и недовольные видом юмориста. "Гы. Пару телефонов минус", "Последние секунды жизни телефона?", "Ну хотя бы ремень застегнул, неприлично", – отреагировали такие.  

Ранее Максим Галкин поделился диетой для потенции из-за тапок с носками выслушал "модный приговор" от дочери.  


Фоторепортаж
Мужа Пугачевой вывела из себя победа сборной России
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art Олег Газманов и Александр Малинин. Фото: instagram.com/oleggazmanov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka Фото: instagram.com Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Полина ДОРОЖКИНА
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