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Муж Пугачевой нарядился в женское платье

Муж Пугачевой нарядился в женское платье
Максим Галкин. Фото: аккаунт юмориста в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/maxgalkinru/)
Юморист предстал в образе Ренаты Литвиновой

Максим Галкин, муж легендарной певицы Аллы Пугачевой и популярный шоумен, порадовал своих фанатов очередным забавным роликом. Звезда нарядился в женское платье и, парадируя Ренату Литвинову, рассказал подписчикам карантинную историю, которая получила название "Ужасы самоизоляции". 

Ситуация, рассказанная поклонникам, заключалась в следующем: у Ренаты есть подруга по имени Любовь, которая действительно очень серьезна пострадала за время коронавируса. Люба потеряли 8 любовников и была вынуждена постоянно находиться в одной квартире с мужем. 

Как-то раз ей позвонил один из ухажеров и сказал, что через час приедет. Люба начала думать, что же делать с мужем, который был дома. Решила напоить его и отправить спать. Сказано – сделано. Любовнику она написала, чтобы не шумел, как приедет, потому что в соседней комнате отдыхает мама. 

Появившейся в дверях молодой человек тоже был встречен стаканом с алкоголем. Люба решила, что таким образом он не заметит, как она изменилась за время изоляции. Он выпил и сразу начал плакаться, как любит девушку, как жить без нее не может. Люба поняла, что действовать надо решительно, пошла за закуской в кухню, чтобы гость протрезвел. Любовник в этот момент метнулся в спальню, где, по легенде, "отдыхает мама". Хотел руки дочери попросить. Вместо этого нашел там голого и спящего мужа своей незадачливой подруги. 

Ситуация бы, наверняка, как-нибудь разрешилась, но в этот момент в квартиру ворвалась жена любовника, которая за ним следила. 

"Обнаружила его в объятьях голого мужика", – уточнил юморист в образе Литвиновой. Рассказ закончился тем, что героиня осталась без любовника. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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