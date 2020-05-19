В юмористическом ролике артиста также снялась Алла Пугачева

Максим Галкин записал гимн самоизоляции и снял небольшой клип на эту тему, ради которого телеведущий примерил костюм популярного супергероя. Юмористическое видео артист опубликовал на своей странице в "Инстаграм".

Галкин появился в кадре на фоне картины и рыцарских доспехов в своем роскошном доме. Композицию артист начал с признания: во время самоизоляции он постоянно ест. "Тортик, пельмени, еще картофан и вот подо мною треснул диван", – пошутил ведущий "Лучше всех".

Затем Галкин спел о попытках заняться спортом и о набранном лишнем весе. В клипе появилась и супруга юмориста Алла Пугачева. Она исполнила роль принцессы, которая стоит на балконе и протягивает руки к своему возлюбленному.

В одном из кадров юмористического клипа о карантине Галкин предстал в образе Бэтмена. Чтобы изменить мир, нужно лишь съесть летучую мышь, злободневно пошутил в своем ролике телеведущий.

"Ваш неисчерпаемый юмор и энтузиазм радует и дает силы жить и петь", "Шедеврально. Браво!", "Подняли настроение", – оценили пост мужа Примадонны в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Максим Галкин рассказал, чем они с женой занимаются в период самоизоляции.