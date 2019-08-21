"Какой перец!": известный певец отметил 48-летие голышом

Экс-солист группы "Чай вдвоем" сразил женщин наповал эротикой

Стас Костюшкин поделился с фанатами откровенным фото. На нем исполнитель позирует совсем без одежды, прикрывая интимное место веткой дерева, усыпанного плодами.

"Под конец дня рождения нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!", – пошутил артист под кадром.

В соцсети отреагировали бурно. Особенно активны были представительницы прекрасного пола – засыпали певца комплиментами и завидовали его супруге:

"Слюнки потекли!", "Какой перец!", "Аполлон!", "Что за горячий парень!", "Огонь! В костюме Адама", "Красавчик, что тут говорить. Жене повезло. Веселый, красивый, высокий и богатый!", "Нельзя баб престарелого возраста дразнить, у меня в 35 сердце уже слабое! Вот как мне дальше жить?", "Стас, восхищаюсь Вашей формой!", "Вы супер! Полнейший позитив! Красивое тело...!", "С фигурой все хорошо".

Некоторые допустили, что певец на самом деле нашел "молодильные яблоки", ведь быть таким мускулистым и подтянутым в 48 лет нужно уметь. "Кто потом эти яблоки хавать будет", "Так вот он, секрет молодости!"?", "Тоже хочу найти такие молодильные яблоки!", – пошутили они.

Только не всем понравился кадр. Недовольные (в основном – мужчины) возмущались: "Костюшки свои прикрой! У меня жена на тебя подписана!", "Не знаешь, как привлечь к себе внимание! Постыдился бы!", "Это уже перебор!", "С фигурой неплохо, а с головой – подлечиться надо! Своим детям показывайте!".

Ранее бывший солист группы "Чай вдвоем" попал в неловкое положение: на одном из концертов Стас Костюшкин он едва не задавил Аллу Пугачеву. Но выкрутился из ситуации благодаря чувству юмора - пообещал сделать Примадонне предложение руки и сердца, но только... если снова навалится на нее.