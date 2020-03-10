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Долина публично высмеяла Пугачеву

Долина публично высмеяла Пугачеву
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa_dolina_
Народная артистка вышла на сцену вместо Примадонны

Лариса Долина прилетела на Сахалин и выступала там два дня подряд: 8 марта звезда спела на открытии фестиваля "Утро Родины", а 9-го дала двухчасовой сольный концерт. В финале второго мероприятия артистка подколола коллег – Аллу Пугачеву и Ирину Аллегрову, – поблагодарив губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко за приглашение.

"Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову", – пошутила артистка после того, как губернатор вышел на сцену и вручил ей роскошный букет белых роз. Звезда также поздравила всех женщин с прошедшим праздником. Фрагмент выступления опубликовало издание "Сахалин и Курилы".

На концерте исполнительница хита "Погода в доме" появилась в блестящем наряде, который полностью закрывал ее фигуру. Для выхода на сцену она выбрала широкие красные штаны и кофту с длинным рукавом. Однако, даже несмотря на такой наряд, корреспондент "Комсомольской правды" отметил, что народная артистка выглядит намного моложе и стройнее.

Секрет преображения звезды, по словам одного из коллег, кроется в разводе – полтора года назад она разошлась с мужем Ильей Спициным. Супруги прожили вместе около 20 лет.

Прошлый год оказался тяжелым для Ларисы Долиной: она болезненно переживала разрыв с супругом, из-за чего и набрала несколько лишних килограммов. Повлияла на состояние певицы и смерть Юлии Началовой, которая была ее близкой подругой.

Карина СИРАЗОВА

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