В жизни Долиной произошла большая драма

Артистка потеряла горячо любимого молодого мужа

Супруги прожили вместе почти 20 лет. А в последнее время они ни разу не появлялись вдвоем, хотя ранее Илья всегда сопровождал Ларису на важных мероприятиях. Оказалось, это неспроста. Некоторое время назад артистка рассталась с мужем, рассказал актер Станислав Садальский.

При этом Спицын остался концертным директором Долиной. "Деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить", – отметил актер. А развода не будет, ведь "они не регистрировали отношения, жили гражданским браком", – пояснил Садальский корреспонденту "Комсомольской правды".

То, что Долина и Спицын расстались, подтвердил и второй муж артистки – музыкант Виктор Митязов. И уточнил, что муж ушел от певицы.

"У Ильи есть другая женщина, которая от него родила, и вроде у него там семья", добавил Митязов, ссылаясь на рассказы музыкантов и обслуживающего персонала. Лариса "приняла это и, видимо, смирилась", что на нее прежнюю не похоже, отметил он. "Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни", – предположил музыкант.

Спицын живет в другой семье, но раз в неделю или в месяц приезжает к Долиной. "Не думаю, что там только дружба... чувство, конечно, есть... с ее стороны точно, она по нему просто с ума сходила. Если бы разлюбила, давно бы его вышвырнула... Общаются они и из-за бизнеса тоже", – заявил Митязов.

Илья моложе Ларисы на 13 лет. Их роман начался в конце 1990-х. Тогда оба были несвободны. Но вспыхнувшее чувство захватило их. Долина бросила мужа, который ее "очень любил, все для нее делал", Спицын ушел от жены, и они стали жить вместе.

"Когда вдруг на горизонте возник Илья, я почувствовала, как много мне не хватало в жизни как женщине. Я бы, наверное, не решилась на такой крутой поворот, если хотя бы чуточку сомневалась в себе или в Илье. Прошло достаточно времени и встреч, чтобы мы поняли: это не роман и не интрижка", – поделилась певица в одном из интервью в то время.

За почти 20 лет бывало всякое. И нынешний уход Ильи от Ларисы не первый. В начале 1998 г. Спицын бросил Долину и какое-то время жил у знакомых, однако позже они помирились. А теперь, видимо, точка невозврата пройдена, и прошлого не вернуть...