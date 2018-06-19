Долина решилась на отчаянный шаг

Артистка шокировала окружающих

Некоторые поклонники здорового питания долго брали пример с певицы. А теперь Лариса Долина изменила себе и сама ищет образец для подражания.

Она "завязала с диетами" и тем вызвала шок у журналистов, и не только у них. "Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие", – пояснила певица. И добавила: "Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать.

При этом мысли, что "похудеть на пару килограммов можно", время от времени все еще приходят ей на ум. Однако артистка пока не определилась, каким способом это сделать, ведь вариантов "столько разных сегодня".

Когда-то многие восхищались "диетой" певицы. В середине 1980-х гг. Долина была очень пышной, но позже сильно похудела и заметно помолодела. Все тут же решили, что у нее есть какой-то секрет.

Лариса Александровна не собиралась ничего скрывать. Она поделилась способами приобрести хорошую фигуру. "К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела", – отметила при этом артистка.

А она "по своему опыту знает: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного". Важен и спорт: по словам Долиной, без физической нагрузки просто сбрасываются несколько килограммов, но мышцы не станут упругими.

Чудо-диета певицы, помогает быстро привести тело в порядок и сбросить до 7 килограммов. Просто нужно чередовать разгрузочные дни (на обезжиренном кефире) и обычные, для которых подбирать только здоровую еду.

Вот и вся тайна.