Долина напугала поклонников

Народная артистка совершает ошибки в освоении социальных сетей

Лариса Долина не отстает от коллег по цеху, которые давно стали своими в Instagram и даже научились на нем неплохо зарабатывать. 62-летняя певица на их фоне пока выглядит сущим неофитом.

Свой первый снимок она опубликовала в декабре 2016 года. Но и спустя полтора года так и не изучила все тонкости этой социальной сети. В данный момент у нее около 7 000 подписчиков, в то время как у ее соратницы Аллы Пугачевой – более миллиона.

Но Лариса Александровна и не стремится сорвать с кого-то желтую майку лидера. Она сама признает, что только делает первые шаги. Так, она опубликовала селфи, которое подписала: "Учусь делать истории в Instagram. А вы умеете?"

В ответ немногочисленные подписчики пожелали ей успехов на этом поприще и попросили чаще радовать своими историями, а еще лучше – прямыми эфирами.

Высказались они и о внешности певицы. "Лариса, какая же вы красивая и удивительная женщина. У вас естественная ваша красота", "Уникальная и неповторимая внешность! Очень яркая и выразительная красота! Индивидуум!" – рассыпались они в комплиментах.

Впрочем, у Ларисы Долиной не всегда получается вызвать положительные эмоции у поклонников. Днем раньше она показала фото, где совершенно не похожа на себя. На нем она делает пальцами "козу" и смотрит в камеру исподлобья. К тому же, судя по всему, оно обработано неудачно подобранным фильтром. Фото ужаснуло ее почитателей.

#перваяистория учусь. Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 22 Мар 2018 в 12:38 PDT

"А где зрачки? А лоб – сплошные грядки. Где линия груди? Зачем людей пугать. Поручите кому-нибудь отбирать для Instagram фотографии, если у вас нет художественного чутья", "Ужас тихий... Вопрос: зачем такое публиковать???" – среагировали они.

Поклонники надеются, что певица проведет работу над ошибками и научится выбирать более стильные фотографии.