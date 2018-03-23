Долина напугала поклонников
Лариса Долина не отстает от коллег по цеху, которые давно стали своими в Instagram и даже научились на нем неплохо зарабатывать. 62-летняя певица на их фоне пока выглядит сущим неофитом.
Свой первый снимок она опубликовала в декабре 2016 года. Но и спустя полтора года так и не изучила все тонкости этой социальной сети. В данный момент у нее около 7 000 подписчиков, в то время как у ее соратницы Аллы Пугачевой – более миллиона.
Но Лариса Александровна и не стремится сорвать с кого-то желтую майку лидера. Она сама признает, что только делает первые шаги. Так, она опубликовала селфи, которое подписала: "Учусь делать истории в Instagram. А вы умеете?"
В ответ немногочисленные подписчики пожелали ей успехов на этом поприще и попросили чаще радовать своими историями, а еще лучше – прямыми эфирами.
Высказались они и о внешности певицы. "Лариса, какая же вы красивая и удивительная женщина. У вас естественная ваша красота", "Уникальная и неповторимая внешность! Очень яркая и выразительная красота! Индивидуум!" – рассыпались они в комплиментах.
Впрочем, у Ларисы Долиной не всегда получается вызвать положительные эмоции у поклонников. Днем раньше она показала фото, где совершенно не похожа на себя. На нем она делает пальцами "козу" и смотрит в камеру исподлобья. К тому же, судя по всему, оно обработано неудачно подобранным фильтром. Фото ужаснуло ее почитателей.
"А где зрачки? А лоб – сплошные грядки. Где линия груди? Зачем людей пугать. Поручите кому-нибудь отбирать для Instagram фотографии, если у вас нет художественного чутья", "Ужас тихий... Вопрос: зачем такое публиковать???" – среагировали они.
Поклонники надеются, что певица проведет работу над ошибками и научится выбирать более стильные фотографии.
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