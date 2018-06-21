Всплыли грязные подробности разводов Долиной

Известная артистка была на волосок от смерти

Ее личная жизнь была трагична. Первый муж Ларисы Долиной был алкоголиком, а второй, как рассказали ее знакомые, годами избивал ее руку и даже грозил застрелить, приставляя ружье к виску. Об этом стало известно в эфире программы "Пусть говорят".

Один из этих супругов – Анатолий Миончинский – когда-то был известным джазовым музыкантом и даже помогал певице в карьере. Сейчас он сильно болен и почти не выходит из дома.

После развода Лариса Александровна запретила бывшему мужу видеться с близкими. Но он хочет общаться с дочерью и внучкой, которую по его словам, ни разу не видел вживую.

"О рождении девочки "он вообще узнал из интернета. Иногда я нахожу новые фотографии внучки, распечатываю их для него, а он только по ним и следит, как девочка взрослеет", – отметила теперешняя супруга Анатолия Галина.

А между тем Сашеньке уже семь лет. И артистка в ней души не чает. Девочка даже выступает с известной бабушкой. Не так давно они вместе вышли на сцену в Крыму.

Нынешняя жена Миончинского опроверла слова певицы о том, что он пьяница и дебошир. За все время их совместной жизни она видела его нетрезвым три или четыре раза, сказала Галина.

Сам Анатолий заявил, что Лариса Долина насильно женила его на себе. Она увела его из семьи, после того как первая супруга потеряла ребенка.

После этого в студию вошел второй муж артистки Виктор Митязов. Он сообщил, что благодаря ему Долина стала звездой. Мужчина тоже не поддерживает отношений с артисткой, но не обижается на нее за то, что она бросила его много лет назад. По словам гитариста, он любил жену, а она полюбила его коллегу и разрушила семью.

Только вот подруга певицы рассказала совсем иное. Перед тем, Долина сбежала из дома, Митязов избил ее до полусмерти, держал у ее виска заряженное ружье.

Последние 20 лет Лариса Александровна счастлива в браке с музыкантом Ильей Спициным. Иногда ходят слухи об их расставании, но артистка их не комментирует, возможно руководствуяь поговоркой "счастье любит тишину".

Не любит говорить Долина и о предыдущих мужьях.